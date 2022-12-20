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Ölüm 8. katta yakaladı

Antalya’da inşaat halindeki apartmandan iskeleyi toplamaya gelen 32 yaşındaki işçi, dengesini kaybedip 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:00
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Antalya'da ölüm 8. katta yakaladı

Ölüm 8. katta yakaladı
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İHA'nın haberine olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi Tevfik Işık Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki binada yaşandı. İnşaatı devam eden 12 katlı binanın 8’inci katında iskeleyi toplayan Sadettin Dursun (32), bir anda dengesini kaybedip düştü. 

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Dursun’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından Sadettin Dursun’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

 

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