Antalya’da otel çalışanlarını taşıyan servis araçları çarpıştı! 13 yaralı

Kaza, Evrenseki Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi yönünde seyir halinde olan Mehmet Çevik'in kullandığı 07 C 74959 plakalı otel servisi, Çolaklı Mahallesi Jandarma Özel Eğitim Merkezi kavşağında Müslüm Çevik'in kullandığı otel servisi ile çarpıştı.

Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Yaralanan otel çalışanları Havvana Ö., Gülnaz K., Samiye Ü., Aynur S., Nurcan Ö., Müslüm Çevik, Fehime U., Güssiye K., Şenay G., Gülay I., Durdane Y., Fatma Y. ve Ahmet Küçükçeşme, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.