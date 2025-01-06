Antalya’da otel odasında yakalanmışlardı. Tutuklandılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya’da otel odasında yakalanmışlardı. Tutuklandılar

Antalya’da kuyumculara sahte gram altın sattığı iddia edilen 3 kişinin polisteki sorgusu tamamlandı. Zanlıların 7 farklı kuyumcudan toplam 60 bin lira vurgun yaptığı ortaya çıktı. Adli işlemleri tamamlanan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Muratpaşa ilçesindeki kuyumcuların sahte altın satışı yapan kişilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada şüphelilerin S.K., A.E.K. ve M.Ç. olduğu belirlendi. Kaldıkları otel odasında yakalanan şüphelilerin 7 farklı kuyumcuya toplam 60 bin TL karşılığında sahte gram altın sattıkları tespit edildi.

Yapılan aramalarda; 195 bin TL ve 87 gram sahte altın, cep telefonları ile dijital materyaller ele geçirildi. Dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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