Antalya'da otel servis otobüsü şarampole uçtu: 7 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA
Antalya'da otel servis otobüsü şarampole uçtu: 7 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelinin taşındığı servis otobüsünün yoldan çıkarak şarampole düştüğü kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. B.Ü. idaresindeki 07 AOY 761 plakalı otel servis otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü.

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Kazada otel çalışanı 6'sı kadın, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunanların bir kısmı kapılardan bir kısmı da camı kırarak kendi imkanları ile çıktı.

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Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı 7 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Servis şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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