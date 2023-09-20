Antalya'da otomobil şarampole uçtu: 2 ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde bariyere çarpıp şarampole uçan otomobilin sürücüsü Yaşar Kösedal (40) ile yanındaki Burak Bakıcı yaşamını yitirdi. Sürücü Yaşar Kösedal'ın cenazesi yaklaşık 3 saatlik arama sonucu bulunabildi.

Antalya'da otomobil şarampole uçtu: 2 ölü

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Antalya- Alanya D400 kara yolunun Cumalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yaşar Kösedal'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği 07 AE 285 plakalı otomobil, bariyere çarpıp şarampole uçarak, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet kemeri bağlı halde yolcu koltuğunda sıkışan Burak Bakıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ve itfaiye ekipleri araçtan fırladığı belirlenen sürücü Yaşar Kösedal için çevrede arama yaptı. Yaklaşık 3 saatlik arama sonunda Yaşar Kösedal'ın kargılar arasında cansız bedenine ulaşıldı.

Burak Bakıcı ve Yaşar Kösedal'ın cenazeleri savcı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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