Antalya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Antalya'da kaza yaparak uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sularında Korkuteli-Antalya karayolu Bayatbademleri Mahallesi Tahtalıbeli mevkiinde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, Korkuteli yönünden Antalya istikametine giden Ali T. kontrolündeki 07 DT 781 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

aw208854-02.jpgKazada otomobilin sürücüsü Ali T. ile Safinaz Tosun ve Remzi Burgurlar kazayı yaralı olarak atlatırken, Şerife Tekinaykut hayatını kaybetti. Kaza bölgesine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi itfaiye ekipleri, hurdaya dönen aracın içinden kurtardıkları yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.

aw208854-03.jpgYaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Şerife Tekinaykut'un cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna nakledildi.

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