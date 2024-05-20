Antalya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 18.30 sularında Korkuteli-Antalya karayolu Bayatbademleri Mahallesi Tahtalıbeli mevkiinde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, Korkuteli yönünden Antalya istikametine giden Ali T. kontrolündeki 07 DT 781 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada otomobilin sürücüsü Ali T. ile Safinaz Tosun ve Remzi Burgurlar kazayı yaralı olarak atlatırken, Şerife Tekinaykut hayatını kaybetti. Kaza bölgesine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi itfaiye ekipleri, hurdaya dönen aracın içinden kurtardıkları yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Şerife Tekinaykut'un cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna nakledildi.