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Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hareket halindeki otobüsün arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu, araç ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 16:23
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Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
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Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu... Manavgat ilçesinde hareket halindeki otobüsün arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu, araç ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu Antalya Caddesi'nde iki gencin hareket halindeki otobüsün arkasına, bir gencin de otobüse tutunan arkadaşına tutunarak yolculuğu çevredeki vatandaşların ve araç sürücülerinin yüreğini ağızlarına getirdi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu şans eseri kazaya sebebiyet vermedi. O anlar, cep telefonu ve araç kamerasına yansıdı.

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