Antalya'da sağanak sonrası deniz çamura döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da sağanak sonrası deniz çamura döndü

Antalya'nın Finike ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yüksek kesimlerden gelen suların karışmasıyla deniz, çamur rengine dönüştü.

Antalya'nın Finike ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yüksek kesimlerden gelen suların karışmasıyla deniz, çamur rengine dönüştü.

Dün gece Antalya'nın batı ilçelerinde etkili olan ve sabah saatlerine doğru şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kumluca ilçesinde çok sayıda ev ve seralarda su baskını yaşanırken, Finike'de ise Finike Limanı ve Gökliman Plajı'nda denizin rengi, sağanak sonrası yüksek kesimlerden gelen sularla birlikte çamur rengine dönüştü. Kahverengi rengin Gökliman Plajı'nda daha etkili olduğu gözlenirken, Finike Limanı'nda da denizin rengi ikiye bölündü.

Her iki bölgedeki bu durum dron kameralarına yansıdı.

Antalya'da sağanak sonrası deniz çamura döndü

Antalya'da sağanak sonrası deniz çamura döndü

Son Haberler
Asgari ücrette kritik görüşme sona erdi: İkinci toplantıdan da rakam çıkmadı
Asgari ücrette kritik görüşme sona erdi: İkinci toplantıdan da rakam çıkmadı
2. Şırnak Kitap Günleri başladı
2. Şırnak Kitap Günleri başladı
Hazine'den yüzde 43,85 faizle dev borçlanma
Hazine'den dev borçlanma
Vatandaş bu sene gramla alıyor. Geçen yıl kilosu 600 liraydı
Vatandaş bu sene gramla alıyor. Geçen yıl kilosu 600 liraydı
Edirne'de çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
Edirne'de çakmakla oynayan çocuk evi yaktı