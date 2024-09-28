Antalya'da sahillerde hafta sonu yoğunluğu

Antalya'da hava sıcaklıklarının 33 dereceye ulaşmasıyla birlikte turistler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Turizm sezonunun sürdüğü kentte yerli ve yabancı ziyaretçiler, sıcak havanın tadını çıkararak denize girip güneşlendi. Hafta sonu, Antalya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Havanın 33 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece olduğu kentte, nem oranı da yüzde 50'ye ulaştı.

Turistler, Eylül ayına rağmen yazdan kalma günler yaşarken, sahildeki kalabalık dikkat çekti. Kimileri serinlemek için Akdeniz'in mavi sularına girerken, bazıları güneşin keyfini çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların birkaç gün daha mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak, gelecek haftadan itibaren sıcaklıkların kademeli olarak düşeceği tahmin ediliyor.

Sahilde ailesiyle birlikte denize giren Yeliz İncirci, "Güneşlenmeye geldim. Son ayların tadını çıkarıyoruz. Bizim için klasik bir hafta sonu oldu. Eylül ayının en güzel günlerini yaşıyoruz. Deniz harika" diye konuştu.