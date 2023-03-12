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Scooter ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’da seyir halinde olan motosiklet, aynı istikamette gitmekte olan scooter ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 11:54
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Antalya’da scooter kazası: 2 yaralı

Scooter ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile scooterın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü öğrenilemeyen 07 BEE 235 plakalı motosiklet, aynı istikamette gitmekte olan scooter ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, scooter sürücüsü hızla gelen araçtan kaçmak için motosikletin önüne kırdığını, suçun kendisinde olduğunu belirtti.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri gelirken, hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı sağlık ekibinin ısrarına rağmen tedaviyi kabul etmedi ve hastaneye gitmedi. 2 arkadaş, bir süre dinlendikten sonra motosikletleriyle yollarına devam etti.

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