Antalya'da servis otobüsü ortalığı birbirine kattı: 6 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis otobüsünün hafif ticari araç ve minibüse çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Antalya'da servis otobüsü ortalığı birbirine kattı: 6 yaralı

Kaza; Antalya’nın Manavgat İlçesi Side Mahallesi Celal Bayar Bulvarında yaşandı. Side istikametinden Kumköy istikametine seyir halindeki Yücel Çarpar’ın kullandığı 07 C 74557 plakalı tur otobüsü, bir otelin karşısında bulunan yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran Ayşe Coşar’ın kullandığı 07 LTS 23 plakalı hafif ticari araca ve yolun sağında bulunan Hüseyin Avcı’nın kullandığı 07 C 75040 plakalı minibüse çarptı.

afotohnon7.jpgKazada otel servisinde bulunan Sezgin Hanım Uysal, Arzu Yüksel, Yeter Kuru, Yasemin Polat, Pembegül Bozkurt ile hafif ticari aracın sürücüsü Ayşe Coşar yaralandı. Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kazanın ardından Side-Kumköy yolu kapanırken, araçlar bölgedeki diğer yollara yönlendirildi.

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