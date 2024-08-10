Antalya'da sessiz gece

Kaynak: AA
Antalya'da sessiz gece

Antalyaspor ve Göztepe, Süper Lig'in ilk haftasında golsüz berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor ile Göztepe arasında oynanan maç 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 11. dakikasında sol kanattan Djenepo'nun ortasına hareketlenen Van de Streek, topu ceza sahası çizgisi üzerindeki Erdoğan Yeşilyurt'a bıraktı. Erdoğan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güray Vural'ın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

27. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin ortasında kale önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Romulo'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'ten döndü. Topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları kornere çeldi.

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