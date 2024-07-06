Antalya'da seyir halendeki araba cayır cayır yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da seyir halendeki araba cayır cayır yandı

Antalya'da seyir halendeyken yanan otomobil söndürüldü.

Araba cayır cayır yandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, hareket halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Tesadüfen oradan geçmekte olan polis ekipleri, yangına hızla müdahale ederek daha fazla büyümesini engelledi.

Olay, dün 18.30 civarında Pazarcı Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Caddesi'nde gerçekleşti.

N.Y. yönetimindeki 34 CCA 57 plakalı araç, deniz yönünden şehir merkezine doğru ilerlerken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanı fark eden sürücü N.Y., aracı hemen kenara çekti. Bu sırada, devriye gezen polis ekipleri yangına yangın söndürücü ile ilk müdahalede bulunarak alevlerin yayılmasını önledi.

İlk müdahalenin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve soğutma işlemleri tamamlandıktan sonra durum kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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