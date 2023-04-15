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Sığınmacı kaçakçıları gözaltına alındı

Antalya’da sığınmacı kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 3 zanlı gözaltına alındı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 14:02
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Antalya'da sığınmacı kaçakçıları gözaltına alındı

Sığınmacı kaçakçıları gözaltına alındı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Suriye uyruklu 29 sığınmacı yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sığınmacı kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde İncekum Mahallesi'nde 29 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı.

Yabancı uyrukluları yasa dışı yolla yurt dışına çıkarmaya çalışan B.A, F.Ö. ve H.S. ise kaçtıkları sürat teknesi ile Antalya İl Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Serik'te gözaltına alındı.

Suriyeliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından yapılan tebliğin ardından serbest bırakıldı.

Sığınmacı kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesine sevk edildi.

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