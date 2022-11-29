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Antalya'da su fiyatlarına yüzde 60 indirim yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Kurulunda, kentteki su tarifelerine indirim uygulanması oy birliğiyle kabul edildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 21:05
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Antalya'da su fiyatlarına yüzde 60 indirim yapıldı

Antalya'da su fiyatlarına yüzde 60 indirim yapıldı
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(AA) - Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında düzenlenen genel kurul, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirildi.

Genel kurulda, 2023 mali yılında uygulanacak yeni su tarifeleri onaya sunuldu ve oy birliğiyle tarifelerde indirim yapılması kararlaştırıldı. Buna göre, Antalya'da mesken abonelerinde 5 tona kadar ilk kademe tarifede suyun tonu 1 lira, 6 ila 20 ton arası ikinci kademe tonu 11 lira olarak belirlendi. Kırsal mahallelerde ise 5 tona kadar birinci kademe 1 lira, 6 ila 20 tona kadar ikinci kademe 2 lira 75 kuruş oldu.

Ticarethanelerde ise 10 tona kadar suyun tonu 23 lira 69 kuruştan 11 liraya indirildi. Kırsalda hayvan besiciliğiyle uğraşan 5 bin 911 vatandaşın da 50 metreküpe kadar suyu 1 liradan kullanması yönünde karar alındı.

Engelli vatandaşların su tarifelerinde yapılan indirim yüzde 40 olurken, belediyeden sosyal yardım alan vatandaşlardan da 10 tona kadar ücret alınmayacağı açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada yaptığı konuşmada, plan ve bütçe komisyonu üyeleri ve siyasi partilerin grup sözcüleriyle oldukça detaylı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Hakkaniyet içerisinde bir indirim uygulayacaklarını aktaran Böcek, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. 5 tona kadar suyun tonunu 1 lira yapıyoruz. Bu indirimden ilk etapta 1 milyon 201 bin 660 mesken yararlanacak. Dar gelirli ailelerimiz için önemli bir indirim. Şu an vatandaşımıza bedavaya yakın bir fiyata su sağlayacağız. Geçen ay 290 lira su faturası ödeyen vatandaşımız indirimle 126 lira ödeyecek." dedi.

Manavgat yangınında zarar gören 3 bin 500 abonenin geçmiş su borçlarını üstlendiklerini dile getiren Böcek, üniversite öğrencilerine 5 ton ücretsiz su hizmetinin de devam edeceğini bildirdi.

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Hasan
29.11.2022 22:00
DARISI AKP,LİLERE....EY AKP COK YERDE VERDİGİM OYU HAK ETMİYORSUN.... HİÇBİR ŞEY DEGİLMİSSİNİZ....  
 
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