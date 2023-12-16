Antalya’da suç örgütüne ‘Kafes’ operasyonu

Kaynak: İHA
Antalya’da suç örgütüne ‘Kafes’ operasyonu
Antalya’da jandarma tarafından suç örgütüne ‘Kafes’ operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 şüpheli tutuklandı.

Kemer ilçesinde, organize bir suç örgütünün, bölgedeki varlıklı kişilere ait para ve kıymetli eşyalarını silah zoruyla gasp etmesi, baskı ve cebir kullanmak suretiyle yağma suçunu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen 'Kafes' operasyonunda A.G. ve I.G. isimli şahısları İstanbul'da , E.P. ve F. S. isimli şüpheliler de Antalya’da yakalandı.

Gözaltına alınan üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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