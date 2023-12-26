Antalya’da şüpheli 400 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Antalya’da şüpheli 400 kişi yakalandı
Antalya’da farklı suçlardan hakkında yakalama kararı olan 400 şüpheli şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı sonrasında, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmaya Emniyet Müdürlüğü’nden toplam 387 personel katıldı.

Çalışma sırasında dolandırıcılık suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan A.A. yakalandı. Bunun dışında kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahla tehdit, hakaret, şantaj, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti yapma gibi suçlardan toplamda 400 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin dördünün 20 yıl üzeri, 14’ünün 10-20 yıl arasında, 29’unun 5-10 yıl arasında, 39’unun 2-5 yıl arasında ve 53’ünün 2 yıl altında hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri bittiğinde adliyeye gönderildi.

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