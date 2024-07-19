Antalya'da suya yüzde 446 zam

Kaynak: AA
Antalya'da suya yüzde 446 zam

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karara göre, meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan devam meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

ANTALYA’DA SUYA ZAM

Meclis toplantısı sonrası gerçekleştirilen ASAT Genel Kurulu’nda ise suya zam kararı çıktı. Alınan kararla birlikte meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 TL olan suyun birim fiyatı yaklaşık yüzde 450 zam ile 10 TL’ye yükseltildi.

BÖCEK’TEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Meclisin toplantısının açılışında konuşma gerçekleştiren Böcek, geçirdiği tekne kazası sonrası yaşamını yitiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar'a rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

ALTIN PORTAKAL GÜNDEMİ

Gündemin 10'uncu maddesinde yer alan "Antalya Altın Portakal Film Festivali 2024" kapsamında verilecek ödüller ile ilgili eğitim, kültür gençlik ve spor komisyonu ile bütçe komisyon raporları oy çokluğuyla kabul edildi.

HALK OTOBÜSLERİNE DESTEK ÜCRETLERİ ARTIRILDI

Toplantıda, halk otobüslerine verilen destek ücretindeki artış da gündeme getirildi. Meclis’te alınan kararla halk otobüslerine kilometre başı 40 lira olan destekleme ücreti 43 liraya yükseltildi.

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