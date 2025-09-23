Antalya'da tarihi eser krizi

Sami Gün Akseki / Yeniçağ

Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı 800 yıllık geçmişe sahip Sarıhacılar köyü, tarihi camisi ve manevi değerleriyle dikkat çekiyor. Sanat tarihçileri tarafından yaklaşık 600 yıllık olduğu belirtilen cami, 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde restorasyona alındı. Pandemi nedeniyle aksayan çalışmalar 2022’nin sonunda tamamlanarak ibadete açıldı. Ancak köy halkının en büyük beklentisi olan teberrukat eşyalarının iadesi, aradan geçen üç yıla rağmen gerçekleşmedi.

SADECE SAKAL-I ŞERİF DÖNDÜ



Restorasyon sürecinde camideki Sakal-ı Şerif, sancak, Kabe örtüsü ve diğer kıymetli eserler Side Müze Müdürlüğü ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından muhafaza altına alınmıştı. Ancak geçen sürede yalnızca Sakal-ı Şerif geri getirildi. Köy halkı, diğer eşyaların camide yerini almasını bekliyor.

VALİNİN SÖZLERİ UMUTLANDIRMIŞTI



Antalya Valisi Hulusi Şahin, 20 Mart 2025’te Sarıhacılar köyünü ziyaret ederek süreci yerinde incelemişti. Vali Şahin, sancak ve Kabe örtüsünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ancak diğer eserlerin iadesinin önünde bir engel bulunmadığını açıklamıştı. Köylüler, bu açıklamadan sonra hızlı gelişme beklerken, aradan 6 ay geçmesine rağmen hiçbir adım atılmadığını ifade ediyor.



DERNEK VE PLATFORMDAN ÇAĞRI

Sarıhacılar Köyü Kültür ve Turizm Dayanışma Derneği İstanbul Şube Başkanı Mehmet Orhan Can, yalnızca Sakal-ı Şerif’in geri getirildiğini, diğer eserlerin hâlâ kurumlarda bekletildiğini söyledi. Can, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a çağrıda bulunarak sürecin hızlandırılmasını istedi.

Sarıhacılar Platformu İzmir sorumlusu Fatma Genç ise ziyaretçilerin caminin boşluğunu fark ettiğini belirterek, tarihi avize mekanizmasının bile dikkat çektiğini dile getirdi:

“Eşyalar, restorasyon sürecinde geri verilmek şartıyla alındı. Aradan yıllar geçti, hâlâ dönmedi. Camimiz öksüz gibi kaldı.”