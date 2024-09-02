Antalya’da tarım arazisi yandı: 3 sera zarar gördü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya’da tarım arazisi yandı: 3 sera zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki tarım ve hazine arazisinde çıkan yangında, aralarında 3 seranın da bulunduğu 6 dönümlük bir alan zarar gördü.

Şişeler ve Evren Yavşı Mahalleleri sınırındaki Şişeler Mahallesine bağlı Bük Mevkii'nde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ancak ormana ulaşmadan kontrol altına alındı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ayrıca Manavgat Belediyesine ait su tankerleri de itfaiyeye destek sağladı. Boğaz mevkiinde konuşlanmış olan yangın söndürme helikopteri ise rüzgarlı koşullarda soğutma çalışmalarına katkı sağladı.

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Yangının, yol kenarına atılan bir sigara izmaritinden çıkmış olabileceği düşünülüyor. Bölgede çok sayıda sera bulunması nedeniyle yangın söndürme ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışırken aynı zamanda alevlerin seralara sıçramasını engellemek için büyük çaba harcadı. Sonuç olarak, 3 sebze serası ile birçok zeytin ve nar ağacının da bulunduğu 6 dönümlük alan zarar gördü.

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