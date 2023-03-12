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Antalya’da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Antalya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 16:41
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Antalya’da trafik kazası: 6 yaralı

Antalya’da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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İHA'nın haberine göre, Antalya’nın Akseki ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Manavgat yönünden Akseki istikametine gitmekte olan Cuma Öztürk (61) idaresindeki 01 AJJ 004 plakalı kamyonet, Akseki-Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde havanın yağışlı, zeminin ıslak ve kaygan olması sebebiyle kontrolden çıktı. Takla atarak ters yatan araçtaki sürücü Cuma Öztürk ile araçta bulunan Kader Kahraman (35), Selvi Kahraman (11) ve Gül Kahraman (15) hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akseki-Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde meydana gelen ikinci kazada ise Akseki yönünden Manavgat istikametine gitmekte olan Ömer Faruk Kızıl (21) idaresindeki 27 RA 007 plakalı otomobil, hava şartları sebebiyle çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Ömer Faruk Kızıl (21) ve araçta bulunan Didem Kızıl (22) hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazalar ile ilgili tahkikatın Taşlıca Jandarma Karakol Komutanlığınca yürütüldüğü bildirildi.

 

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