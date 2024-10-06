Antalya'da tur teknesi alev aldı! Korku dolu anlar...

Kumluca'ya bağlı turizm merkezlerinden Adrasan'da bir tur teknesi yandı.

Aldığı ağır hasar nedeniyle suya batan teknede olay anında kimsenin bulunmaması yaralanma ve muhtemel can kaybını önledi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan Koyu'nda yaşandı.

Adrasan Koyu'nda demirli bulunan ve turizmci Mehmet Akkaymak'a ait 'Kaptan Adrasan' isimli tur teknesinden dumanlar yükseldi.

Çevredekilerin araması ile olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Teknenin denizde demirli olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmekte güçlük çekti. Uzun süren mücadelenin ardından itfaiye ekipleri tarafından teknedeki yangın söndürdü. Tur teknesi kullanılamaz hale gelerek sulara gömüldü.

Batan teknede yangın sırasında kimsenin bulunmaması sebebiyle kimse yaralanmadı.