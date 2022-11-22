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Yabancı uyruklu kişiden sakızlı hırsızlık

Antalya'nın Manavgat ilçesinde caminin çelik kasasındaki paraları sakız yapıştırdığı telle çalan hırsız güvenlik kamerasına takıldı. Polislerce yakalanan kişinin yabancı uyruklu olduğu açıklandı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 12:01
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Antalya'da yabancı uyruklu kişiden sakızlı hırsızlık

Yabancı uyruklu kişiden sakızlı hırsızlık
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İHA'nın haberine göre, olay Hacı Mehmet Turgay Cami'nde yaşandı. İmam Mehmet Emin Urhan, yardımların toplandığı çelik kasada biriken paraların yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı. 

Güvenlik kameralarını izleyen imam Urhan, paraların bir kişi tarafından çalındığını belirledi. Görüntülerde, üzerinde kırmızı kapüşon olan bir şahıs, cemaatin tamamının çıkmasını bekledikten sonra kasaya gittiği, çiğnediği sakızı yanında getirdiği çelik tele yapıştırdıktan sonra delikten aşağıya salıp, kasa içerisindeki kağıt paraları yapıştırarak aldığı görüldü. 

Şüphelinin caminin bir köşesine bağdaş kurarak oturduğu ve uzun süre cemaatin çıkmasını beklediği görüldü. İmam Urhan, bu olayın 2 gün üst üste yaşandığını belirledi. Şahsı cami etrafında keşif yaparken gören Urhan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, kamera görüntüsünden alınan fotoğrafla şüpheliyi arama çalışmalarına başladı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa süre içerisinde Doğu Garajı yakınlarında yakaladı. 

Getirildiği camide imam tarafından teşhis edilen hırsızlık şüphelisinin yabancı uyruklu olduğu ve üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

 

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