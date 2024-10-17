Antalya’da yabancılara konut satışında düşüş

Turizmin başkenti Antalya, yabancılara 548 konut satışı ile İstanbul'un ardından en fazla konut satılan ikinci şehir oldu. Ağustos ayında Antalya'da 696 konut satılmıştı.

Türkiye genelinde konut satışları, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 artarak 140 bin 919 oldu. En fazla konut satışı yapılan iller sırasıyla 21 bin 314 ile İstanbul, 13 bin 205 ile Ankara ve 7 bin 612 ile İzmir olurken, en az konut satışı yapılan iller 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt oldu.

Antalya'da Eylül ayında 4 bin 274'ü ikinci el olmak üzere toplam 6 bin 468 konut satıldı. Isparta'da 542'si ikinci el olmak üzere 766, Burdur'da ise 212'si ikinci el olmak üzere toplam 365 konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 azalarak 2 bin 22 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara en fazla konut satışı yapılan iller sırasıyla 783 ile İstanbul, 548 ile Antalya ve 210 ile Mersin oldu. Ağustos ayında Antalya'da 696 konut satılmıştı.

Ocak-Eylül döneminde yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 azalarak 17 bin 90 oldu.

Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 346 ile Rusya Federasyonu, 163 ile İran ve 139 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.