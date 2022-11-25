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Antalya’da yazdan kalma bir gün

Antalya’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltı Sahili’nde denize girdi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 14:44
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Antalya’da yazdan kalma bir gün

Antalya’da yazdan kalma bir gün
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İHA

Türkiye’nin birçok bölgesinde kara kış etkisini göstermeye başlarken turizm kenti Antalya’da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Havanın 19 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.


Turizm kenti Antalya’da 3 gündür etkili olan sağanak yağmur bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Havanın 19 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Yerleşik yabancıların yoğunlukta yaşadığı Konyaaltı ilçesinde denize girenlerin büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu görüldü.

Turistler çocuklarıyla deniz keyfi yaptı. Sahilde bikini ve şortlarıyla güneşlenenler kadar, kıyafetleriyle denizi izleyenlerin de olduğu görüldü. Bir turistin deniz içerisinde yüzerken telefonu ile canlı yayın yapması ise dikkat çekti. Öte yandan Antalya’nın Akseki İlçesi’nde bulunan bin 600 rakımlı Alacabel Mevkiine ise yılın ilk karı duştu. Karayolları ekiplerinin kar mesaisinin başladığı görüldü. Ekipler araçların yolda kalmaması için kar küreme araçları ile çalışma gerçekleştirdi.



"BAŞKA YERDE BÖYLE HAVA BULMAK ÇOK ZOR"
2 yıldır Antalya’da yaşadığını belirten İranlı Sehrazat Amori, “Antalya’nın havası çok güzel. Başka yerde böyle hava bulmak çok zor. Ben denize girdim. Bu hafta hava güneşli olacak. Memleketime geri döneceğim” sözlerine yer verdi.


Arkadaşları ile sahile piknik yapmaya gelen Melek Tekin, “Arkadaşlarımı gördüğüm içim mutluyum, böyle bir zamanı değerlendirmek istedik. Ben montumu giyerek geldim, sonra sıcak bastı. Turistlerin rahatlıkla denize girdiğini gördük. Antalya’da şuanda yukarıda kayak yapanlar ile denize girenler bir arada bulunuyor. Kışın Antalya’da isteyen bir kişi aynı anda iki sporu yapabilir” dedi.

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