9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü! 'Hatırlamıyorum' dedi

Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü! 'Hatırlamıyorum' dedi

Antalya'da, tartıştığı annesi Zübeyda T.'yi (61) boğazına bıçak saplayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yusuf E. T.'nin (37), ilk ifadesinde olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 15:50
Takip Et

Antalya'da Yusuf E.T. tartıştığı annesi Zübeyda T.'yi boğazına bıçak saplayarak öldürdü. İfadesinde hatırlamıyorum dedi

Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü! 'Hatırlamıyorum' dedi
+
Aa
-

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1468 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi.

Yusuf E. T. ile alışverişten dönen annesi Zübeyda T., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf E. T., bu sırada elma yiyen annesinin elindeki bıçağı alarak saldırdı.

İkili arasında yaşanan arbedede Yusuf E. T., bıçağın annesinin boğazına sapladı. Gürültü üzerine 1'i raporlu polis olmak üzere 2 komşu, daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapıyı açan Yusuf E. T.'nin elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi. Panikle kaçmaya çalışan Yusuf E. T., komşuları tarafından yakalandı. Odaya girdiklerinde Zübeyda T.'yi boğazına saplanmış bıçakla yerde yatarken gören komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zübeyda T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde inceleme yapan polis, Yusuf E. T.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü. Zübeyda T.'nin cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarınca teslim alındı.

Öte yandan Yusuf E. T.'nin, polisteki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını söylediği belirtildi. Yusuf E. T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(Kaynak: DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
6
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
7
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Bu diyeti yapanlar dikkat
﻿Bu diyeti yapanlar dikkat
﻿Bu diyeti yapanlar dikkat
﻿Alman darbecilerin düşman listesi ortaya çıktı
﻿Alman darbecilerin düşman listesi ortaya çıktı
﻿Alman darbecilerin düşman listesi ortaya çıktı
﻿CSO'ya Romanyalı konuklar
﻿CSO'ya Romanyalı konuklar
﻿CSO'ya Romanyalı konuklar
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.