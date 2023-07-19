Antalya'daki elektrik kesintisi Meclis'e taşındı

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya elektrik kesintileri ile ilgili sorunu Meclis gündemine taşıdı.

Antalya'daki elektrik kesintisi Meclis'e taşındı

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesiyle vatandaşa daha kaliteli hizmet götürebilmesinin iflas ettiğini belirterek, “Elektrik Piyasası Kanunu yedi yılda 9 kez değişti. Yenilenebilir Enerji Kanunu on beş yılda 5 kez değişti. Üretimi arttırmak, daha ucuz enerji üretmek ve enerjinin altyapısını muhkem hâle getirmek amacıyla ülkemizde enerjide nakil ve dağıtım özelleştirildi. Ancak şehirlerimizin enerji altyapısı daha iyi hale gelmek şöyle dursun yatırımlar yapılmadığı için daha da kötülemiştir. Çünkü firmalar, sadece tahsilatı ön plana çıkarmış, kaçak enerji bedellerini tahsil yoluna gitmiş, altyapı konusunda gerekli yatırımları yapmamıştır. Kamunun denetimi olmadan özel sektör yatırımlarına girmenin büyük risk arz ettiği yaşanan örneklerle ortadadır. Bakanlığınızın ivedilikle gerekli önlemleri alması ve şehirlerimizin enerji altyapısının güçlendirilmesi için bu şirketler üzerinde denetimlerini artırması çağrısında bulunuyorum” dedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Meclis’e verdiği soru önergesinde; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın cevaplaması istemiyle bazı sorular yöneltti.

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