﻿Antalya Büyükşehir'den Cem Karaca ve Barış Manço'ya saygı konseri

ANKA'da yer alan habere göre, usta sanatçılar Cem Karaca ve Barış Manço, 5 Şubat Pazar günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda düzenlenecek konser ile anılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası tarafından verilecek ‘Ustalara Saygı Barış Manço ve Cem Karaca Şarkıları’ konserini, Şef Umut Özdiken yönetecek. Anıl Edebale’nin düzenlemesi ve Ümit Burak Tekinay ve Elif Eda Saraçlar’ın yorumlarıyla en sevilen Barış Manço ve Cem Karaca şarkıları kentliler için seslendirilecek.