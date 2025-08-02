Antalya’dan yürekleri ısıtan görüntü! Yavru caretta carettaların denizle buluşması için nöbet tuttular

Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) üyeleri, sabahın erken saatlerinden itibaren sahillerde nöbet tutarak yavruların zarar görmeden denize ulaşmalarına yardımcı oluyor. Köpek, martı, tilki gibi yırtıcılara karşı savunmasız olan yavrular, denize ulaştıktan sonra da büyük balıkların tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor.

Yavru carettalar, yumurtadan çıktıktan sonra içgüdüsel olarak yakamoz ya da dalga sesiyle yönlerini bulmaya çalışıyor. Ancak sahildeki yapay ışıklar bu doğal yön bulma süreçlerini olumsuz etkileyerek yavruların karaya yönelmesine ve yaşamlarını yitirmelerine neden olabiliyor.