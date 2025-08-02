Antalya’dan yürekleri ısıtan görüntü! Yavru caretta carettaların denizle buluşması için nöbet tuttular

Kaynak: İHA
Antalya’dan yürekleri ısıtan görüntü! Yavru caretta carettaların denizle buluşması için nöbet tuttular

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde caretta caretta yavrularının denizle buluşma yolculuğu başladı. Anne carettaların bıraktığı yumurtalardan çıkan yavrular, zorlu bir mücadeleyle denize ulaşmaya çalışıyor. Bu yolculukta yavrulara Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri ve gönüllüler eşlik ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) üyeleri, sabahın erken saatlerinden itibaren sahillerde nöbet tutarak yavruların zarar görmeden denize ulaşmalarına yardımcı oluyor. Köpek, martı, tilki gibi yırtıcılara karşı savunmasız olan yavrular, denize ulaştıktan sonra da büyük balıkların tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor.

Yavru carettalar, yumurtadan çıktıktan sonra içgüdüsel olarak yakamoz ya da dalga sesiyle yönlerini bulmaya çalışıyor. Ancak sahildeki yapay ışıklar bu doğal yön bulma süreçlerini olumsuz etkileyerek yavruların karaya yönelmesine ve yaşamlarını yitirmelerine neden olabiliyor.

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