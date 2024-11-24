Antalya’nın bisikletli başkan adayı kazada ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Antalya’nın bisikletli başkan adayı kazada ağır yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde seçimlere bağımsız adayı olarak katılan bisikletiyle hafızalarda yer alan Osman Bülüç otomobilin çarpması sonrası yaralandı.

Hüseyin A. idaresindeki 07 BUL 155 plakalı otomobil, Akçaalan Mahallesi Genpa Kavşağı'nda, Osman Bülüç'ün kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kazada, Bülüç yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Bülüç'ün, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Hüseyin A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son yerel seçimlerde Serik Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Osman Bülüç, bisikletle gezerek "Yaparsa gariban Osman yapar" sloganıyla gerçekleştirdiği seçim çalışmalarıyla ilgi odağı olmuştu.

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