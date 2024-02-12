Antalya'nın şampiyonundan sınır açıklaması

Polti-Kometa takımından 21 yaşındaki İtalyan bisikletçi, "Takımım çok iyi iş çıkardı. Kendi performansımdan da memnunum. Yarışa çok sıkı hazırlandık. Genel klasmandaki birinciliğimizi sonuna kadar savunduk ve bunu başardık" dedi.

"İlk günkü etap sprinterlere daha uygundu"

Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten genç bisikletçi, "Yolları çok güzeldi. Burada vakit geçirmekten çok keyif aldım. Etaplar da çok zevkliydi. Bir tane zorlu etap vardı. Son etap da biraz meşakkatliydi. İlk günkü etap sprinterlere daha uygundu. Buna rağmen etapları başarıyla tamamladık ve iyi bir yarış sergiledik." diye görüşünü paylaştı.

İleride Türkiye'de tekrar yarışmak istediğini ifade eden Piganzoli, "Takımım temmuz ayına kadar planını yaptı. Bu yüzden bu sene içinde Türkiye'de başka bir yarışa katılacağımı kesin söyleyemiyorum. Ama böyle bir fırsat olursa katılmak isterim çünkü burayı çok sevdim." şeklinde konuştu.

Yarıştaki diğer takımlar hakkında da konuşan Piganzoli, "Burada birçok kaliteli takım vardı. Beni de çok zorladılar ama sınırımı da zorlamadım." dedi.