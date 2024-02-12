Antalya'nın şampiyonundan sınır açıklaması

Kaynak: AA
Antalya'nın şampiyonundan sınır açıklaması
Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) genel klasman lideri Davide Piganzoli, yarışta hem kendisinin hem de takımının performansını beğendiğini söyledi.

Polti-Kometa takımından 21 yaşındaki İtalyan bisikletçi, "Takımım çok iyi iş çıkardı. Kendi performansımdan da memnunum. Yarışa çok sıkı hazırlandık. Genel klasmandaki birinciliğimizi sonuna kadar savunduk ve bunu başardık" dedi.

"İlk günkü etap sprinterlere daha uygundu"

Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten genç bisikletçi, "Yolları çok güzeldi. Burada vakit geçirmekten çok keyif aldım. Etaplar da çok zevkliydi. Bir tane zorlu etap vardı. Son etap da biraz meşakkatliydi. İlk günkü etap sprinterlere daha uygundu. Buna rağmen etapları başarıyla tamamladık ve iyi bir yarış sergiledik." diye görüşünü paylaştı.

İleride Türkiye'de tekrar yarışmak istediğini ifade eden Piganzoli, "Takımım temmuz ayına kadar planını yaptı. Bu yüzden bu sene içinde Türkiye'de başka bir yarışa katılacağımı kesin söyleyemiyorum. Ama böyle bir fırsat olursa katılmak isterim çünkü burayı çok sevdim." şeklinde konuştu.

Yarıştaki diğer takımlar hakkında da konuşan Piganzoli, "Burada birçok kaliteli takım vardı. Beni de çok zorladılar ama sınırımı da zorlamadım." dedi.

İlgili Haberler
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Barış Alper Yılmaz kendisini 10'a katladı: Galatasaray bonservisini belirledi
Bisikletin yıldızları Tour Of Antalya'da yarışacak
Bisikletin yıldızları Tour Of Antalya'da yarışacak
Dünya şampiyonu bisikletçi eşini arabayla çarparak öldürdü
Dünya şampiyonu bisikletçi eşini arabayla çarparak öldürdü
59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu
59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu
Son Haberler
Türk Hukuk tarihindeki bir utanç döneminin şerhi / Adnan İslamoğulları Konuk Kalem
Türk Hukuk tarihindeki bir utanç döneminin şerhi / Adnan İslamoğulları
Gazze’de can kaybı 28 bin 340’a yükseldi Dünya
Gazze’de can kaybı 28 bin 340’a yükseldi
Türk turizmi 2024 yılında rekorlara imza atacak Ekonomi
Türk turizmi 2024 yılında rekorlara imza atacak
Türkiye'nin incisi ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Kilosu 300 TL'den satılıyor Sağlık
Türkiye'nin incisi ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Kilosu 300 TL'den satılıyor
Şırnak'ta terör operasyonu. 9 şüpheli yakalandı Yerel Haberler
Şırnak'ta terör operasyonu. 9 şüpheli yakalandı
Üsküdar’da ucuz yemek kuyruğu Gündem
Üsküdar’da ucuz yemek kuyruğu
Kamusal alanlarda akıllı telefon yasaklandı Dünya
Kamusal alanlarda akıllı telefon yasaklandı