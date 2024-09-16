Antalyaspor, Adana Demirspor'u son dakika golüyle devirdi

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış mücadelesinde Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor ile Michael Valkanis yönetimindeki Adana Demirspor ile karşılaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan maç büyük bir heyecana sahne oldu.

Ev sahibi Antalyaspor, rakibi Adana Demirspor'u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

ANTALYASPOR, SON DAKİKADA GÜLDÜ

Antalyaspor 50. dakikada Sam Larsson ile 1-0 öne geçti. Adana Demirspor'da Salih Kavrazlı, 85. dakikada frikikten kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi.

Antalyaspor 90+8. dakikada Samudio ile bir kez daha öne geçti.

Maçta başka gol çıkmadı ve karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Adana Demirspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı.

EMRECAN BİLEĞİNDEN SAKATLANDI

Akdeniz ekibinin Beşiktaş'tan kiraladığı Emrecan Uzunhan, Adana Demirspor maçında bileğinden sakatlandı.

Yayıncı kuruluş tarafından 23 yaşındaki oyuncunun tedavi için hastaneye götürüldüğü belirtildi.

MAÇIN YAN HAKEMİ SAKATLANDI

Antalyaspor - Adana Demirspor maçının yan hakemi Volkan Narinç, sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi.

Narinç'in yerine 4. hakem Mehmet Ali Özer geçti.

ADANA DEMİRSPOR, 1 PUANDA KALDI

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 7'ye çıkardı. Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.