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Akdeniz derbisinde kazanan Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor, Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 22:45
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Antalyaspor Alanyaspor'u mağlup etti

Akdeniz derbisinde kazanan Antalyaspor
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Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Geriden gelen Antalyaspor, Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Ersun Yanallı Alanyaspor'un golünü 21. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.

Nuri Şahin'in başında olduğu Antalyaspor'un golleri 27. dakikada Doğukan Sinik, 39. dakikada Alassane Ndao ve 85. daklkada Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

Konuk ekip Alanyaspor'da 82. dakikada Umut Güneş direkt kırmızı kartla oyundan atıldı ve Galatasaray maçında forma giyme şansını kaybetti.

Lig'de iki maç sonra kazanan Antalyaspor puanını 32'e yükseltti.

Bu sezon deplasmanda sadece 1 maç kazanan Alanyaspor da 32 puanda kaldı.

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