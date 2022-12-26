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Ankaragücü Başkanı Koca ve Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den flaş açıklamalar

Süper Lig'in 2 ekibi Ankaragücü ve Antalyaspor Başkanları, TFF Fair Play ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 18:09
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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ve Ankaragücü Başkanı Koca'dan flaş açıklamalar

Ankaragücü Başkanı Koca ve Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den flaş açıklamalar
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TFF'nin fair play ödül töreninde Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler ile yapılan maç öncesinde futbol ailesine örnek gösterilecek sağduyulu açıklamaları nedeniyle kulüp başkanları dalında ödüle layık görülen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 100 bin lira teşvik ödülünü madenci ailelerine bağışladı.

Bir konuşma yapan Koca, "Ödülü almak önemli ama taşımak almaktan daha önemli. Bu ödülü almak, bundan sonraki çalışmalarımızda atacak adımlarda daha fazla sorumluluk yüklüyor bize. Bu ivmenin daha ileri boyuta taşınması için başkan olarak elimden geleni yapacağım." görüşünü paylaştı.

En centilmen taraftar ödülünü Fraport Tav Antalyaspor taraftarı adına kulüp başkanı Aziz Çetin aldı. 100 bin liralık ödülü madenci ailelerine bağışlayan Çetin, taraftar adına burada olduğunu, tribünden geldiği için onların bir parçası sayıldığını ve ödülden dolayı onur duyduğunu aktardı.

Maçlarda sergilediği pozitif tavır nedeniyle "futbolcu" kategorisinde ödüle layık görülen Yukatel Kayserispor oyuncusu Onur Bulut'un ödülü ise deplasman seyahatinde olduğu için kendisine ulaştırılmak üzere bir yetkiliye teslim edildi.

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