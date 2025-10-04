Antalyaspor Başkanı, Emre Belözoğlu kararını açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'a, 5-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin hem hakem kararlarına tepki gösterdi hem de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun istifa sinyali hakkında konuştu.

"Maalesef şanssız bir maç geçirdik. İlk 8 dakikada bireysel hatadan iki tane gol yedik" diyen Rıza Perçin, "Sağ olsun hakem arkadaş da ilk yarıda bütün takdir haklarını rakibimiz Rize'den yana kullandı. Bunu herkes gördü. Biz diyoruz Türk hakemlerine güveniyoruz. 7-8 haftadan beri aynı şeyi söylüyoruz. Geçen hafta da aynı şeyi söyledik. Artık iki haftadır canımız yanıyor" şeklinde konuştu.

"ARTIK YETER DİYORUZ"

Geçen haftaki Fenerbahçe maçında da hakem hataları yaşandığını ileri süren Perçin, "Bugün burada en az 20 tane karar, ince ince burada Antalya şehri doğrandı. Artık bu saatten sonra hakem arkadaşlar, lütfen biraz daha dikkatli olsunlar. Bu şehir 3 ayda çok kötü zamanlardan geliyor. Buradaki arkadaşlarımızla, futbolcu arkadaşlarımızla 3 aydan beri uyku uyumadık. Çok kötü zamanlar geçirdik. Ama artık yeter diyoruz çünkü bizim desteğe ihtiyacımız yok ama köstek de olmasınlar" dedi.

"HOCAMIZLA DEVAM EDECEĞİZ"

Yönetim kurulunun maç sonrası teknik direktör Emre Belözoğlu ile toplantı yaptığını aktaran Başkan Perçin, şunları söyledi:

"Hocamız olayın sıcağıyla bir karar verme aşamasına geldi. Biz yönetim kurulu olarak aşağıda toplandık. Hocamızla da beraber bir toplantı yaptık. Futbolcu arkadaşlarımız, hocamıza güvenlerini hepsi birlikte gelip söyledi. Ayrılık yok dedi. Biz şuna inanıyoruz: Hocamızla devam edeceğiz. Etmek zorundayız çünkü 3 aydan beri bu takımı en dipte alırken aldığımızda hangi durumlardan geçtiğini herkes biliyor.".

"5-6 HAFTA SONRA BAŞKA ŞEYLER OLABİLİR"

Emre Belözoğlu'nun Türk futbolu için bir değer olduğunu vurgulayan Perçin, "Emre hoca, Türk futbolunun şu anda bir değeridir. Geçen hafta ne diyorduk? Emre hocayı Fenerbahçe, Galatasaray istiyor, şu istiyor, bu istiyor. Yani kötü bir hoca olsa onlar ister mi? İsmi geçer mi? Şu anda öyle bir değerle çalışıyoruz" dedi.

Kötü sonuçların devam etmesi halinde başka kararlar alınabileceğini belirten Perçin, "5-6 hafta sonra daha kötü giderse başka şeyler olabilir. Ama bu saatten sonra teknik hocamız, teknik ekibimiz, futbolcularımız bizim şehrimize sahip çıkmak zorunda. Başka bir şansımız yok. Çünkü nereden geldiğimiz belli, yoksa nereye gittiğimiz de belli olur. Bu çok önemli bir not" diye konuştu.

"KÖTÜ OYNADIK, TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Takımın sergilediği kötü futbola dikkat çeken Perçin, "Bugün tamamen futbolcu arkadaşlarımız, teknik ekibimiz bizlere yazar. O ayrı mesele. Ama bu ilk defa oyun olarak yenildiğimiz maçtı. O yüzden takımımız adına şehirden özür diliyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız da söz verdi, kafaları yerden kalkacak. Antep maçında inşallah üç puanla döneriz" dedi.

