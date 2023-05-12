Antalyaspor Fenerbahçe'nin kapısını çaldı: Siz alın

Fenerbahçe, ocak ayında Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile Parma'dan Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmıştı.

Yönetim, Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright için de girişimlerde bulunmuştu. Ancak Kırmızı-Beyazlılar'ın 10 milyon Euro talep etmesi nedeniyle çabalar sonuçsuz kalmıştı.



ABD'li forvetin sezon sonunda Akdeniz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Antalyaspor, teklifler almaya başladı. İskoçya'dan Glasgow Rangers'ın 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan pay önerdiği öğrenildi.

Ayrıca İtalya'dan da 3 kulübün Wright için benzer tekliflerde bulunduğu öne sürüldü.

Fanatik'in haberine göre Yaşanan bu gelişmelerin ardından Antalyaspor Yönetimi'nin Fenerbahçe'ye, Haji Wright için teklif verebilecekleri mesajını gönderdikleri öğrenildi.

SICAK BAKIYOR

Sarı-Lacivertliler, Akdeniz ekibinin ocak ayında istediği 10 milyon Euro'yu yaz döneminde de vermeyi düşünmüyor. Ancak 7 milyon Euro'yu taksitli ödeyecek şekilde bir teklif yapılabilir.

25 yaşındaki forvetin şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda kariyerini sürdürmek istediği, bu nedenle Rangers'ın yanı sıra masaya oturması halinde Fenerbahçe'ye sıcak bakacağı belirtildi.