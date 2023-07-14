Antalyaspor Jakub Kałuziński ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Jakub Kałuziński 20 yaşındaki genç orta saha Jakub Kałuziński ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Antalyaspor Jakub Kałuziński ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Polonyalı orta saha Jakub Kałuziński ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor’dan yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Jakub Kałuziński ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Polonya Ligi ekiplerinden Lechia Gdansk’ta geçiren 20 yaşındaki genç yıldız burada çıktığı 30 maşta 1 gol 3 asist kaydetti.

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