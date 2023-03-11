Antalyaspor Kayserispor'u farklı geçti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, Kayserispor ile karşılaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetti.

Gol perdesi 33. dakikada Haji Wright ile gol perdesi açıldı. İlk yarı bu skor ile tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Antalyaspor oldu. 52. dakikada Fredy ile farkı ikiye çıkardı.

68. dakikada Wright'in kafa vuruşunda fark üçe çıktı.

90+7'de ise skoru tayin eden golü Bertuğ Yıldırım attı. Ligden çekilen Hatayspor'dan transfer olan Bertuğ, Antalyaspor formasıyla ilk golünü de atmış oldu.