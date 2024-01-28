Antalyaspor kendi kalesine gol attı!

Kaynak: Haber Merkezi
Antalyaspor kendi kalesine gol attı!
Antalyaspor'un takımdan kovduğu olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Sagiv Jehezkel için Akdeniz ekibine İsrail'den kötü haber geldi.

Gol sevinci yüzünden Türkiye kariyeri biten Sagiv Jehezkel ile Antalyaspor arasındaki ilişki henüz resmi olarak sona ermedi.

Kırmızı-Beyazlılar, ülkesine giden İsrailli’yi bedava bırakmak istemiyor, ancak İsrail basınında ilginç bir iddia ortaya çıktı.
Bu iddiaya göre, sezon başında 800 bin Euro bonservis bedeliyle İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımından alınan Jehezkel, eski takımına geri gönderilmek isteniyor.

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Antalyaspor’un hala 650 bin Euro civarında borcu olan Hapoel Beer Sheva’ya bu para karşılığında futbolcunun bonservisini vermek istediği, ancak İsrail ekibinin bunu kabul etmediği iddia edildi.

EN FAZLA 2 TAKIMDA OYNAYABİLİR
FIFA kurallarına göre bir sezonda futbolcular en fazla 2 takımda oynayabilirken, Sagiv Jehezkel hem Hapoel Beer Sheva hem de Antalyaspor için forma giydi. Bu yüzden farklı bir kıtada oynaması ya da FIFA’dan özel izin alması gereken İsrailli futbolcu, Hapoel Beer Sheva dışında başka bir takımda oynayamayacak.

ÖZEL İZİN BEKLİYOR

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen İsrail ekibi, Jehezkel’i sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiralamak istediği belirtildi.
Antalyaspor ve Hapoel Beer Sheva arasında bu olaylar yaşanırken, Sagiv Jehezkel ise Avrupa’da futbol oynamaya devam etmek istiyor. FIFA’dan özel izin çıkmasını uman Jehezkel’in aksi halde Hapoel Beer Sheva haricinde ABD’de oynama şansının olduğu söylendi.

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