Antalyaspor nefes aldı. İstanbulspor kabustan uyanamadı

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, İstanbulspor'u 2-1 yendi.

Antalyaspor nefes aldı. İstanbulspor kabustan uyanamadı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, İstanbulspor ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk golü Ethemi'den geldi.

26. dakikada orta alanda aldığı topu sol kanattan taşıyan Mamadou ceza sahasına sokulduktan sonra topu içeri çevirdi. Bol pozisyonda Ethemi topu ağlara gönderdi.

Maçın ilk yarısı bu golle sona erdi.

İkinci yarıda ise Antalyaspor maça noktayı koydu.

50. dakikada Güray'ın ortasında Buksa sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

Skor 1-1 oldu.

Maçın son golü ise yine Buksa'dan geldi.

60. dakikada yine Güray'ın ortasında Buksa kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 9 yaptı. İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.

Antalyaspor ligde gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. İstanbulspor ise Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

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