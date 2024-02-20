Antalyaspor Türkiye'den sınır dışı edilen Jehezkel'i geri çağırdı. Bomba iddia

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor maçında Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel, attığı gol sonrasında, İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başlangıç tarihi olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızını göstermesi nedeniyle kadro dışı kalmıştı.

Türkiye'yi terk eden ve İsrail'e dönen futbolcuyla ilgili flaş bir iddia öne sürüldü.

JEHEZKEL ANTALYASPOR'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

İsrail basınında geçen haberlere göre Jehezkel, ödemelerini alamadığı ve kulüpte haksız şekilde kadro dışı bırakıldığını gerekçe göstererek FIFA'ya şikayetçi oldu.

Ayrıca Jehezkel'in Akdeniz ekibinden tazminat olarak 1 milyon 260 bin euro talep ettiği de ortaya atıldı.

ANTALYASPOR GERİ ÇAĞIRDI İDDİASI!

Olayın FIFA'ya taşınması sonrası Antalyaspor'un Sagiv Jehezkel'e çağrı yaptığı iddia edildi.

İddialara göre Antalyaspor, PFDK tarafından 8 maçlık cezası biten Jehezkel'in Türkiye'ye geri dönerek takımla antrenmanlara çıkmasını talep etti.