Antalyaspor'a saldırı!

Antalyaspor U17 takımı, yarın karşılaşacağı Hatayspor mücadelesi için Antalya'dan, Hatay'a doğru yola çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, yolculuk devam ederken, taşlı saldırıya uğradı. Alanya - Anamur yolunda saldırıya uğrayan genç futbolcular, polis merkezine giderek yaşanan olaydan dolayı şikayetçi oldu. Yapılan saldırıda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Antalyaspor tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Atakaş Hatayspor deplasman müsabakasına gitmekte olan U17 takımımızı taşıyan kulüp otobüsümüz Anamur mevkiinde taşlı saldırıya uğramıştır. Herhangi bir yaralanma olayının yaşanmadığı saldırı ile ilgili gerekli yasal girişimler yapılmış olup kafilemiz Hatay'a ulaşmıştır. U17 takımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sporun birleştirici ruhuna aykırı böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni ederiz."