Antalyaspor'da Alex depremi. TFF kararını verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Antalyaspor'da Alex depremi. TFF kararını verdi

Süper Lig'de teknik direktör olarak ilk maçına çıkacak olan Alex de Souza'nın lisansı TFF tarafından yeterli görülmedi.

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Bugün (Cumartesi) Antalya Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 21.45’te başlayacak.

ALEX'İN LİSANSI KABUL EDİLMEDİ

Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasına artık çok az bir zaman kalırken Antalyaspor’da flaş bir gelişme yaşandı

Antalyaspor’da ilk resmi maçına çıkacak olan Alex de Souza’nın teknik direktörlük lisansı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yeterli görülmedi.

MEHMET AURELIO TEKNİK SORUMLU OLACAK

TFF’nin bu kararı sonrası kırmızı-beyazlılar Alex de Souza’nın yardımcısı Mehmet Aurelio’yu teknik sorumlu olarak bildirdi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2015 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran Alex de Souza 2021 yılında ülkesinin takımlarından Sao Paulo’da U20 takımın başına geçerek teknik direktörlük kariyerine adım attı.

2022-2023 yılının Ocak ayında Avai’nin teknik direktörü olan Alex mayıs ayında takımdan ayrılmıştı.

HAZIRLIK MAÇLARINI KAYBETTİLER

Geçtiğimiz Haziran ayında ise Antalyaspor’un başına geçen Brezilyalı teknik adam ilk iki hazırlık maçında mağlup olmuş 3. Hazırlık maçında ise BF Sepâhân karşısında ise yenilen 3 golün ardından 30. Dakikada sahadan çekilmişlerdi.

ekran-goruntusu-2024-08-10-094625.png

İlgili Haberler
Arda Güler Real Madrid'i karıştırdı
Galatasaray'daki köstebek futbolcuyu açıkladı
Elon Musk Yusuf Dikeç’in teklifini kabul etti
Son Haberler
Bankaya giden emekli eli boş dönecek. Artık yasaklandı Ekonomi
Bankaya giden emekli eli boş dönecek. Artık yasaklandı
Arda Güler Real Madrid'i karıştırdı Spor
Arda Güler Real Madrid'i karıştırdı
Tonlarca soğan tarlada yandı. Çiftçiler ürünleri toplayamadı Ekonomi
Tonlarca soğan tarlada yandı. Çiftçiler ürünleri toplayamadı
Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alma ve atama Gündem
Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alma ve atama
Kanye West, Yahudilerden özür diledi Magazin
Kanye West, Yahudilerden özür diledi
Dev gemide şiddetli patlama Dünya
Dev gemide şiddetli patlama
Gazi balıklar yok olma tehditi altında Gündem
Gazi balıklar yok olma tehditi altında