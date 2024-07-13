Antalyaspor'da Alex krizi. İpler iyice gerildi

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Antalyaspor'da Alex krizi. İpler iyice gerildi

Fenerbahçe forması imzaladığı için Antalyaspor Kulübü'nün tepki gösterdiği Alex de Souza karşı hamle yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Burdur kampında Fenerbahçe taraftarlarının isteği üzerine, yıllarca formasını giydiği ve efsanesi olduğu sarı-lacivertli takımın formasına imza atan Alex de Souza’ya Antalyaspor Kulübü tepki göstermişti.

Bu olayın ardından Alex de Souza’nın temsilcisi, Akdeniz ekibiyle görüşmek üzere Türkiye’ye geldi.

Brezilyalı futbol adamının bu açıklamaya sert tepki gösterdiği, ayrılmayı dahi düşündüğü öğrenildi.

Antalyaspor’un yaptığı açıklamada, “Takımımızın Burdur kampı sırasında başka takım taraftarlarının teknik direktörümüz Alex de Souza ile fotoğraf çektirip imza aldığı görüntülerini biz de yönetim kurulu olarak şaşkınlık ve üzüntü ile gördük.” ifadelerine yer verildi.

Bu açıklama üzerine Alex de Souza, temsilcisini Türkiye’ye çağırarak durumu değerlendirmeye aldı.

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