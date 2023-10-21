Antalyaspor'da futbolcular maça çıkmayacaklarını açıkladı

Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel, Filistin için yapılacak saygı duruşu nedeniyle Gaziantep FK maçına çıkmayacaklarını açıkladı.

Antalyaspor'da futbolcular maça çıkmayacaklarını açıkladı

Antalyaspor'un iki İsrailli futbolcuları Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel, Gaziantep FK maçına çıkmayacaklarını açıkladı.

Safuri ve Jehezkel'in açıklaması şöyle:

"Ülkeden gelen kötü haberler bizim için futbol oynamayı neredeyse imkansız bir görev haline getirdi. Takım kararımıza saygı duyuyor ve bize tam destek veriyor. Bunun için teşekkür ediyoruz.

Buna ek olarak maçta İsrail'i kınamak için saygı duruşu düzenleneceğini öğrendik. Milli takımın oyuncuları olmaktan gurur duyan futbolcular olarak bu seremonide yer almak, hatta stadyumda bulunmak gibi bir niyetimiz yok. Bunu kulüp yöneticilerine açıkça belirttik ve onlar da kararımıza saygı duyuyorlar. Burada bize karşı tutum çok sıcak ve gelecek güzel günlerde yeni köprüler kuracak olanlar arasında olmaya devam edeceğiz. Kalplerimiz ve düşüncelerimiz İsrail'deki kardeşlerimizle birlikte."

Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında bugün saat 16.00'da Gaziantep FK'ye konuk olacak.


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