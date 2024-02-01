Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Puansız gidecekler!

Süper Lig ekibi Antalyaspor; cumartesi günü sahasında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek. Akdeniz ekibinden zorlu mücadele öncesi iddialı açıklamalar geldi. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Antalya'ya güçlü bir takım gelecek ama biz de güçlü bir şekilde onları bekliyor olacağız. Hedefimiz Fenerbahçe'yi puansız göndermek. Fenerbahçe şampiyonluk için oynuyor ama karşılarında da güçlü bir Antalyaspor var. Onlar için kolay bir maç olmayacak." diye konuştu.

Antalyaspor; ligdeki son iç saha yenilgisini 8. haftada 2-0'lık skorla Galatasaray'a karşı aldı. Kırmızı-Beyazlılar'ın sırasıyla sahalarında oynadıkları maçlar ve aldıkları skorlar şöyle: Başakşehir 1-0, Beşiktaş 3-2, Rizespor 0-0, Karagümrük 2-1, Kasımpaşa 0-0, Alanyaspor 0-0, Trabzonspor 1-1, Sivasspor'u 2-1.