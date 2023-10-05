Antalyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş hakem açıklaması

Antalyaspor Galatasaray maçına hazırlanırken Basın Sözcüsü Adnan Başkan, açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: DHA
Antalyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş hakem açıklaması

Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Antalyaspor'da maçın hazırlıkları sürüyor. Kırmızı beyazlı ekip, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenmanlarına devam ediyor. Zorlu maçta sakatlığı bulunan Kaluzinski ve trafik kazasında yaralanan 4 yaşındaki oğlu Davi'nin tedavisiyle ilgilenen Naldo forma giyemeyecek.

Antalyaspor'un Basın Sözcüsü Adnan Başkan, taraftarlarına güzel bir galibiyet hediye ederek yükselişlerine devam edeceklerini söyledi. Ligde iyi oyunun karşılığını almaya başladıklarını ifade eden Adnan Başkan, "Bu hafta şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ı konuk edeceğiz. Ne kadar zor bir maç olacağının farkındayız, ancak aynı zorluk derecesi onlar için de geçerli olacak. Bizim için rakibin kalitesi ve hedeflerinden çok sahada takımımızın ne yapacağı önemli. Hocamıza ve takımımıza çok inanıyoruz. Taraftarımıza güzel bir galibiyet hediye ederek yükselişimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Her maça ciddiyetle hazırlandıklarına dikkati çeken Başkan, "Rakibimizin kim olduğunu önemsemiyoruz ve aynı hassasiyeti karşılaşmanın hakemlerinden de bekliyoruz. Forma rengi, bütçesi, hedefleri ne olursa olsun iki takımın maçını adalet terazisini eşit tutarak yönetmesini bekliyoruz. Dileğimiz hakemlerin maçın önüne geçmemesi. Bundan önce ağzımızın çok yandığı maçlar varken biz şimdiden ayrıcalık değil, adalet istediğimizi söylemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Taraftara da değinen Adnan Başkan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu karşılaşmada taraftarlarımıza büyük iş düşecek. Türkiye'nin her yerinde takımımızı yalnız bırakmayan vefakar ve cefakar taraftarımız var. Cumartesi günkü karşılaşmada stadımızın tamamen dolmasını, rakibimize deplasmanda olduklarını hissettirmelerini bekliyoruz. Yaptığımız transferlerle güçlenen takımımızın her geçen gün daha iyiye gittiğini görüyoruz. 12'nci adam olan taraftarımızın desteğiyle kazanamayacağımız maç yok."

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