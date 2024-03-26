Antalyaspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme

Antalyaspor, Galatasaray'ın Espor takımına karşı oynanan maçtan sonra dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

4-2’lik galibiyetin ardından “Adalet herkese bir gün lazım olacak” ifadesi kullanıldı.

1 Mart 2024’te yapılan Merkez Hakem Kurulu (MHK) toplantısında, Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki maçta verilen kararlar ele alındı.

Toplantının ilgili kısmı sosyal medyada paylaşıldı ve bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu toplantının tamamını kamuoyu ile paylaştı.

Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen’in, Galatasaray lehine verdiği penaltı kararı üzerine MHK Hakem Eğitmeni Hugh Dallas’ın “Abdülkadir, bir hafta sonra hala bu kararın doğru olduğunu düşünüyor musun?” diye sorduğu ve Bitigen’in “Bu basit bir temas, penaltı değil” şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

Antalyaspor’un bu paylaşımı, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.