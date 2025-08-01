Antalyaspor'dan Shkupi'ye yarım düzine gol

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Shkupi ile karşılaştı.
Antalya temsilcisi maça Abdullah Yiğiter, Ali Demirbilek, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Paal, Hasan Yakub İlçin, Kaluzinski, Abdülkadir Ömür, Safuri, Van de Streek, Cvancara 11'i ile başladı.
16 YAŞINDA İKİ İSİM FORMA GİYDİ
Belözoğlu, müsabakada 16 yaşındaki Ali Demirbilek ile Hasan Yakub İlçin'e ilk 11'de görev verdi.
Antalyaspor'un gollerini 18. dakikada Ramzi Safuri, 40. dakikada Abdülkadir Ömür, 55. dakikada Tomas Cvancara (penaltıdan), 75. dakikada Sander Van de Streek, 79. dakikada Hasan Yakub İlçin ve 85. dakikada Georgi Dzhikiya attı.
Akdeniz temsilcisinin yeni transferleri Abdülkadir Ömür, Cvancara ile Dzhikiya, kırmızı-beyazlı formayla ilk gollerini attılar.