Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi

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Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada Jehezkel'in sınır dışı edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından haberi duyurudu.

Yerlikaya, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu belirterek, Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in 17.15 itibarıyla sınır dışı edildiğini açıkladı.

İŞTE YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMASI:

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Süper Lig'de dün akşam oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçında attığı gol sonrası İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel bileğindeki İsrail'e destek yazısını kameralara göstermişti.

Kısa süre içinde gündem olan Antalyasporlu futbolcu, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Ayrıca Sagiv Jehezkel hakkında kısa süre içinde sınır dışı edilme kararı da verilmişti.

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